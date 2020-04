Marabinos desempolvan bicicletas ante escasez de gasolina

abril 14, 2020 - 6:00 pm

Desplazarse en bicicleta se ha vuelto necesario para quienes necesitan ir a un lugar al que no pueden dirigirse caminando

En estos días de cuarentena social, vuelve a cobrar fuerza el uso de la bicicleta como medio de transporte para movilizarse a cualquier lugar de Maracaibo o San Francisco sobre todo si es a larga distancia.

En nuestro país, son muchas las bicicletas que fueron desempolvadas y sacadas al ruedo. Son los vehículos los que ahora están arrumados tanto por la falta de repuestos, como por la escasez de gasolina.

Los habitantes de Maracaibo y San Francisco se han ido activando en este medio de transporte desde que se decretó la cuarentena social obligatoria y desde que la escasez de combustible en la entidad zuliana se agudizó.

«Tengo que ir a trabajar y no hay transporte público, irme caminando no me resulta porque el lugar de trabajo me queda demasiado lejos, por eso arreglé mi bicicleta y en ella es que me desplazo. Hay que ver el lado positivo, nos lleva a donde queremos, nos mantiene ejercitados y no es contaminante para el medio ambiente», explicó José Nava, quien trabaja como vigilante en una empresa privada.

Ramón Uzcátegui, también se mueve por Maracaibo en bicicleta. «En esta campeona ando por todo Maracaibo, hago mis diligencias y aprovecho para ponerme en forma. Su mantenimiento es mucho más económico que el de un vehículo y cuando falta algo en casa, salgo en ella a comprar lo necesario. Lo mejor es que no necesita gasolina. Creo que todos deberíamos andar en bicicleta, menos problemas, menos accidentes y menos contaminación para el planeta», explicó.

Yajaira Petit y su esposo Paúl, una pareja de jóvenes y habitantes de Sierra Maestra en el municipio San Francisco, manifestaron a NAD que esta cuarentena les ha dejado muchas enseñanzas, entre ellas cambiar el modo de transporte para dirigirse a sus trabajos y hasta para hacer sus diligencias personales. «Nunca pensamos que tendríamos que comprar bicicletas para desplazarnos en al ciudad, ha sido un cambio extraño en nuestras vidas al que todavía nos estamos adaptando, pero que no es tan malo porque manejar bicicleta nos ayuda a ejercitarnos y a desplazarnos a donde queramos», aseguraron.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Fotos: David Moreno

Noticia al Día