Maluma, irreconocible como un octogenario en su nuevo videoclip

Aunque el mundo se haya paralizado por la crisis del coronavirus hay algunos sectores que siguen funcionando aunque sea en unas condiciones especiales. Uno de ellos es el de la música. Por suerte, los artistas siguen lanzando canciones y hasta estrenos de videoclips, como es el caso de Maluma.

El intérprete colombiano se ha presentado de forma irreconocible en su último vídeo musical, El amor de mi vida, donde se ve caracterizado como un octogenario. ¿Ya viste la pinta de Maluma de viejo?

Los videoclips del cantante colombiano se caracterizan por llevar la fiesta por todas y cada una de sus escenas. Escenarios coloridos, bailes desvergonzados, chicas esculturales y paisajes que combinan el lujo y la belleza de la naturaleza.

Cierto es que el cantante nos tiene acostumbrados a los cambios de look. Maluma no tiene reparos en dejarse el pelo largo, en lucir moños, en teñirse de rubio o raparse la melena de un día para otro. Y lo cierto es que todo le queda bien.

Pero en su nuevo trabajo, titulado El amor de mi vida, Maluma quiere cambiar de rumbo. El colombiano se ha puesto tierno, más sensible de lo que nos tiene acostumbrados, y ha querido sacar a relucir una faceta donde los sentimientos están a flor de piel.

Lo cierto es que el cantante nos tiene acostumbrados a los cambios de look. Maluma no tiene reparos en dejarse el pelo largo, en lucir moños, en teñirse de rubio o raparse la melena de un día para otro. Lo mejor de todo es que todo le queda bien.

Los seguidores del artista quedaron impactados al verlo. Con el rostro lleno de arrugas y el pelo canoso, Maluma está completamente irreconocible. Eso sí, su sonrisa es inconfundible incluso debajo de todo el maquillaje que llevaba.

El trabajo de caracterización fue arduo y laborioso. Más de cinco horas tuvo que pasar bajo las manos de los especialistas que hicieron arte con su rostro. Y el resultado es más que sorprendente.

Aquí tienes el videoclip para disfrutarlo.

