Maduro confirma seis nuevos casos de COVID-19 en el país

Nicolás Maduro confirmó este domingo seis nuevos casos confirmados de COVID-19 en el país. Con ella la cifra se eleva a 181 contagiados, 93 recuperados y nueve fallecidos.

En cadena nacional, el primer mandatario anunció seis casos nuevos, además de advertir que se han hecho miles de pruebas a nivel nacional. «No nos quedamos esperando a que lleguen a las personas, las vamos a buscar a su casa, casa por casa, se han tocado más de 12 millones de personas».

«La visita casa por casa a miles de familia y las pruebas que se hacen, el despistaje ampliado personalizado, gracias al apoyo de China y Rusia, en el día 28 de la cuarentena, mañana iniciamos la quinta semana».

Maduro indicó que los nuevos casos se registraron tres en Nueva Esparta. «Todos en el municipio Maneiro, una mujer de 84 años, la estamos atendiendo, tiene síntomas desde el 29 de marzo, presentando fiebre, malestar general y dificultad respiratoria, la cual luego de ser evaluada dio positiva, y es un caso de transmisión comunitaria».

El segundo caso de Nueva Esparta dijo que era otra mujer de 46 años, quien es la cuidadora de la señora de 84 años, esta se encuentra en el CDI de Valle Verde. El tercer caso un hombre de 31 años, ocupación chef, antecedente viaje a México el 12 de marzo, inició síntomas el 18 de marzo, este se encuentra en una clínica privada, en estos momentos asintomática, y quien contagio a los demás.

De igual manera dos casos más en Aragua, una mujer de 23 años de Maracay con antecedente de contacto con una viajera a Colombia, se encuentra en el hospital Cipriano Castro de Maracay. Quinto caso también de Maracay es un panadero de 22 años.

El sexto caso se registra en Miranda en el municipio Baruta, es una enfermera de 37 años, colaboradora cubana, se encuentra recluida en el CDI de Piedra Azul, presenta fiebre, dolor de cabeza y ya es atendida.

Maduro mencionó que hasta los momentos hay 93 recuperados, 64 hospitalizados, 27 en hospitales, 24 en CDI, 3 en UCI y se mantienen nueve fallecidos.

Durante esta alocución anunció la firma del decreto de extensión de la cuarentena por 30 días más del Estado de Alarma, invocó a la conciencia de los ciudadanos para evitar que se expanda la enfermedad.

Mencionó que de no haberse tomado las medidas anteriores hubieran en el país más de 27 mil infectados. Pero reiteró que no han roto las cadenas de transmisión del coronavirus, por lo que hay que administrar la energía y la fuerzas y recomendar no prestarse a rumores o mentiras, porque esto puede catalogarse como terrorismo psicológico.

Advirtió que se deben controlar los focos que vienen de Colombia y Brasil. «Hemos estado planificando para volver a la normalidad, que ya no será la misma, pero se tomarán protocolos estrictos de seguridad sanitaria, para el regreso de los trabajadores».

