Luis Suárez sobre Lautaro: «Tiene movimientos espectaculares»

abril 8, 2020 - 4:17 pm

Confinado en su casa junto a su familia como el resto de jugadores del ​FC Barcelona, Luis Suárez ha concedido una entrevista para Mundo Deportivo y ha repasado la actualidad del club, entre la que se encuentra, la posible llegada de Lautaro Martínez el próximo verano.

«Lautaro es un jugador que viene creciendo muchísimo en Italia, es un ‘nueve’ que tiene movimientos que son espectaculares y eso refleja lo gran delantero que es», afirmó el delantero uruguayo.

Sobre la posibilidad de que Lautaro compita con él por el puesto de delantero, Suárez agregó que «no es que uno se sienta compatible, sino que uno se sienta contento de que el club quiera incorporar jugadores que vengan a ayudar y a cumplir el mismo objetivo que es el de todos, el de querer ganar todo. Después a la hora de que sea la competencia sana en el equipo eso lo va a haber siempre y siempre tiraremos todos para el mismo lado».

También se refirió sobre su ex compañero ​Neymar y la posibilidad, de nuevo, de que retorne al Barça. «A Ney todo el mundo lo conoce y sabemos el aprecio que le tenemos dentro del vestuario, lo que es como jugador está indiscutible porque tiene muchísimo todavía para dar y en el vestuario siempre sería bienvenido por el cariño que se le tiene».

Actualmente recuperándose de su lesión de rodilla, aclaró que no sabe nada aun sobre su futuro. «Lo que menos pienso ahora es en el futuro porque en la situación que está viviendo el mundo hoy hay que pensar en lo que estamos viviendo, en salir adelante, y después ya se hablará del futuro. En estos momentos yo tengo contrato en el club y no pienso en otra cosa que no sea por ahora cumplir ese contrato», sentenció.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Javier Ortega

Noticia al día/ Mundo Deportivo