Louis Vuitton deja de fabricar sus bolsos codiciados y hace mascaras faciales en Francia

abril 13, 2020 - 10:38 pm

La reconocida marca Louis Vuitton ha dejado de fabricar sus bolsos altamente codiciados en Francia y se dedica a la elaboración de marcaras faciales para prevenir el Covid-19.

Así lo reseñó la agencia internacional de noticias Reuters.

La nueva politica empresarial obedece a la contribución de la marca para ayudar a frenar la pandemia que ha cobrado la vida de más de 120 mil personas en el mundo, mientras que el número de contagiados se ubica en casi 2 millones de personas.

Los países más afectados han sido Italia y España, mientras que Estados Unidos se posiciona como el epicentro de la pandemia en América.

Famed luxury brand Louis Vuitton has stopped making its highly coveted bags at factories throughout France and is making face masks instead pic.twitter.com/ZxvvY4tygN

— Reuters (@Reuters) April 13, 2020