Los pecados de Irene Sáez

abril 8, 2020 - 1:00 pm

La eterna Miss Universo, ex alcaldesa y ex Gobernadora, Irene Sáez Conde no dejará de ser noticia por su belleza y por sus actuaciones que, siendo privadas, se hacen públicas. En el site de IG Tributo a Irene, suponemos dirigido por sus fans y admiradores, no dejan de sorprender sus fotos. Esta, por ejemplo, donde Irene recibe la bendición sacerdotal. Como se sabe, la Miss Universo es pofundamente católica y hay quienes se atreven a decir que su corazón es copeyano.

Por su imagen de paz, serenidad, lejos de pecaminosos pensamientos, los pecados de la reina no deben ser gran cosa, aunque caras vemos,corazones no sabemos, dicen por ahí.