Llega hoy cargamento de 90 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

abril 8, 2020 - 2:58 pm

El Sistema de Naciones Unidas (ONU) envió a Venezuela un avión con 90 toneladas de suministros sanitarios, de higiene y de educación este miércoles 8 de abril como parte de la respuesta contra el COVID-19 en el país.

La Organización de Naciones Unidas Venezuela informó a través de un comunicado, que un avión de 90 toneladas de suministros sanitarios, agua, higiene y educación llegan hoy al país para enfrentar la crisis generada por el coronavirus.

«Este es el primer envío humanitario de las Naciones Unidas en apoyo a la respuesta del brote de Covid-19 en Venezuela. En un esfuerzo conjunto, Unicef, la OPS/OMS y el UNFPA están trayendo suministros virtuales para ser distribuidos en los centros de salud y en las comunidades más vulnerables», dijo Peter Grohmann, coordinador residente de la ONU y coordinador humanitario en Venezuela.

A la vez que agradeció a Unicef «por su gestión para lograr este envío».

El envío incluye 28.000 equipos de protección personal para trabajadores de la salud de primera línea, concentradores de oxígeno, camas pediátricas, productos para el control de calidad del agua y kits de higiene, entre otros.

«Estos suministros apoyarán en una fase inicial a 14 hospitales designados para la respuesta a la Covid-19, así como 50 clínicas ambulatorias y centros de desarrollo infantil», dijo Herve Ludovic, representante de Unicef en Venezuela.

NEWS: With support from @USAID & other donors, a plane with 90 tons of @UN water, sanitation, and hygiene items & medical supplies is arriving in #Venezuela today to help health facilities respond to #COVID19. https://t.co/MAN4jVHRtm

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) April 8, 2020