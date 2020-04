Lila y sus hijas felices y un odioso las manda a hacer ejercicios (Video)

abril 28, 2020 - 12:07 pm

La gran Lila Morillo y sus hijas: Liliana y Lilibeth se muestran de lo más felices en su cuenta de IG titulada «Las Morillo». Es el cumpleaños de Liliana y nuestra estrella de la canción y la actuación se apareció con globos de corazones y, la respectiva, botella de vino espumoso.Una algarabía y el canto trinado del festejo en la mesa con torta y vela encendida.

Es Lila y todo lleva su marca, su signo. Sus hijas llevan el mismo sello: originales,auténticas y felices.

Sin embargo, no falta quien eche una vaina, como el usuario y seguidor de las divas enriquejra39 quien comenta: «Hagan ejercicios my ladies».

Con mucha sutileza les dice que están gorditas ¿y quién no lo está con este encierro?.