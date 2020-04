Leonardo Mora, "El Chamito" de 60 años que bota la bsura y hace florecer la esperanza en el barrio San Pedro

abril 7, 2020 - 9:22 am

Con una carretilla este Contador recorre las calles del barrio San Pedro realizando la labor del aseo urbano

A sus 60 años, Leonardo Mora, apodado cariñosamente como «El Chamito», recorre las calles del barrio San Pedro de la parroquia Manuel Dagnino, con una carretilla recogiendo la basura de su comunidad.

» El Chamito» no descansa. Arduamente y con ganas de ayudar a su familia se levanta desde las 6:00 de la mañana a recorrer con su carretilla las transitadas calles de su sector y zonas aledañas, en busca de alguien que necesite desechar lo que ya no necesita, pues hace tiempo la labor del Aseo la efectúa él.

Como medida de protección utiliza guantes y mascarillas para cuidar su salud, ya que desde hace tres años realiza ésta actividad.

A simple vista se puede notar la cordialidad y las buenas costumbres de «El Chamito», un hombre que dedicó 40 años de su vida a diferentes empresas de la entidad zuliana como contador.

Sin embargo, la edad y la necesidad lo llevo a emprender un nuevo rumbo, un nuevo empleo sin libros, ni números, en el que colocando su horario y siendo su propio jefe sigue adelante.

«No es fácil cambiar tan drásticamente de la noche a la mañana, pero me tocó y sigo adelante. Mis dos hijos, mis tres nietos y mi esposa son mi pilar fundamental. Somos una familia unida y por ellos no me detengo», comentó Leonardo mientras recogía la basura de una vecina.

Continuó diciendo: «La paga no es la suficiente, pero me complace en realizar mi trabajo. Al final, todo es un trabajo» acotó «El Chamito».

Greily Núñez

Noticia al Día