Las curvas «asesinas» de la diseñadora de trajes de baño, Jessica Wong (Videos)

abril 17, 2020 - 12:07 pm

En Fort Lauderdale, Florida reside Jessica Wong una chica morena que desparrama sensuaidad. Dotada de unas caderas y unas pompis que no pueden pasar desapercibidas. Jessica comparte en sus cuentas de IG sus fotos con bikinis y paisajes espectaculares.

Prefiere llevar el pelo corto, sin embargo, algunas veces recurre a las extensiones de pelo para cambiar su semblante.

Sobre ella el portal https://www.goodamerican.com/ señala «La residente de ascendencia jamaiquina en Miami es propietaria y diseñadora de su propia línea de trajes de baño, XhaleSwim, que diseña mujeres y cuerpos de todas las formas y tamaños, un atributo que se alinea claramente con nuestra mentalidad ,inclusiva aquí en Good American, esto la motivó a postularse a nuestro Reparto abierto.

Jessica también es una modelo profesional que ha experimentado algunos de los sesgos de tamaño en la industria, es decir, que no está obteniendo trabajos típicos de «moda», pero no quiere ser encasillada solo por sus curvas asesinas.