Las 24 Horas de Le Mans se correrán el 19 y el 20 de septiembre

abril 11, 2020 - 5:25 pm

Las 24 Horas de Le Mans, la prestigiosa prueba francesa que integra el Mundial de Resistencia (WEC), pospuesta a causa del coronavirus, se disputará finalmente del 19 al 20 de septiembre próximo.

Así lo anunció este viernes el Automobile Club de l’Ouest, la sociedad organizadora de la tradicional prueba de un día que se disputa habitualmente en el circuito de La Sarthe.

La semana de carrera, que comenzará el 13 de septiembre con inspecciones y verificaciones varias, tendrá su punto álgido con la octogésima octava edición de la prueba, que arrancará a las 14:30 del sábado 19 de septiembre y acabará, como su propio nombre indica, a esa misma hora un día después. La principal diferencia con anteriores ediciones es que no habrá el ‘Test Day’.

El español Fernando Alonso ganó las dos últimas ediciones de las 24 Horas de Le Mans, las de la Supertemporada 2018-19, a bordo de un Toyota TS050 Hybrid, que compartió con el suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima.

#COVID19

The 88th @24hoursoflemans initially scheduled for 13–14 June, has been postponed until 19–20 September 2020.

>> More : https://t.co/cM2iHviC5S#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/PGiuEVbaRZ

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) March 18, 2020