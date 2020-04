Lacava habilitó la Villa Olimpica para recibir a venezolanos que inmigraron

View this post on Instagram

El CoronaVirus. Estamos diseñando un plan preventivo para aislar en cuarentena a la gente q viene de afuera y dejar pasar los 14 días como mínimo sin síntomas para descartar q la persona sea portadora asintomática del virus antes de mandarla para su casa. Eso nos va a dar mucha más fortaleza en la batalla contra del Covid-19 y así impedir contagios. Hay q adelantarse siempre a los eventos y eso es lo q estamos haciendo en Carabobo. Hemos preparado 400 camas para recibir a 400 compatriotas q regresan a sus hogares en Carabobo sin q eso sea un riesgo para la población. Nuestra Villa Olímpica está apta para darle servicios médicos de alimentación y la atención q se necesita para el despiste del virus de los q regresan. Es un gran esfuerzo q hacemos pero es la única manera de derrotar a este mal. Las personas permanecerán aisladas mientras dure la cuarentena y no podrán recibir visitas de ningún tipo por la razón q sea. Estas personas solo entrarán en contacto con el personal sanitario debidamente autorizado y capacitado para tal fin. Aquí nadie se rinde. Q viva Carabobo por siempre 🦇🦇🦇