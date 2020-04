La WNBA homenajea a Gianna Bryant en un draft a distancia

abril 18, 2020 - 4:28 pm

La liga de básquetbol femenina estadounidense (WNBA) homenajeó este viernes a Gianna Bryant, hija de Kobe Bryant, y a sus dos compañeras de equipo que también fallecieron en enero en un accidente de helicóptero, al seleccionarlas de forma honorífica en su draft 2020.

Al igual que ocurrirá con otros drafts como el del football americano, la ceremonia no pudo llevarse a cabo de forma presencial por culpa de la pandemia de COVID-19, por lo que las responsables de la WNBA, los equipos y las jugadoras tuvieron que participar desde sus viviendas.

La temporada de la WNBA, que debía comenzar el 15 de mayo, también ha sido suspendida indefinidamente por la pandemia.

Antes de que las franquicias comenzaran a elegir a las jugadoras de esta promoción, la comisionada de la liga, Cathy Engelbert, anunció la «selección honorífica» de tres jóvenes jugadoras: Gianna Bryant, Alyssa Altobelli y Payton Chester.

The WNBA pays tribute to the lives of Alyssa Altobelli, Gianna Bryant and Payton Chester by selecting them as honorary draftees in the #WNBADraft 2020. pic.twitter.com/AqpZnc4xfo

— WNBA (@WNBA) April 17, 2020