La Vuelta Ciclista a Catalunya pasará a disputarse en 2021

abril 28, 2020 - 3:59 pm

La edición 100 de la Vuelta Ciclista a Catalunya, cuya celebración estaba prevista entre 23 y el 29 del pasado mes de marzo, se disputará finalmente en marzo de 2021, según informó la organización en un comunicado.

La carrera, que no se celebró en las fechas previstas debido a la pandemia de la Covid-19, tendrá lugar el próximo año con el fin de “afrontarla con las máximas garantías”, argumentaron los organizadores, que en las últimas semanas no habían descartado hasta este lunes la posibilidad de encontrar un hueco en el calendario de 2020.

«La prioridad absoluta ahora es la lucha contra el Covid-19 y evitar su propagación. El calendario ciclista que ha hecho oficial la UCI ha quedado reducido a prácticamente tres meses, y lo que tenemos claro es que queremos celebrar una edición 100 con las máximas garantías y con las mejores figuras mundiales «, comentó el director general de la Vuelta, Rubèn Peris

Los organizadores del evento ya habían anunciado el 12 de marzo su aplazamiento, antes de decidirse por su anulación.

Puedes leer: Tour de Francia se disputará del 29 de agosto al 20 de septiembre

La Vuelta Ciclista a Catalunya es la tercera prueba por etapas más antigua del mundo después del Tour de Francia y del Giro de Italia y llevaba celebrándose ininterrumpidamente desde 1939. La primera edición de esta competencia se realizó en 1911.

La 💯 edició de la Volta es disputarà al març de 2021

La 💯 edición de la Volta se disputará en marzo de 2021

The 💯 edition of the Volta will be held in March 2021

+ info: https://t.co/3Oyqr4LY89#VoltaCatalunya100 pic.twitter.com/KKzYBCCext

— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) April 27, 2020