La Vuelta a España 2020 arrancará en el País Vasco y reduce etapas

abril 29, 2020 - 2:56 pm

La Vuelta a España, tras anular su prevista salida en los Países Bajos por el coronavirus, comenzará en Irún (País Vasco, norte) y contará con 18 etapas, tres menos de las programadas inicialmente, anunciaron este miércoles 29 de abril los organizadores.

La ronda española elimina las tres primeras etapas iniciales que se iban a correr a Holanda, para empezar su recorrido en Irún, que hubiera correspondido a la cuarta manga de esta 75ª edición de la Vuelta.

Tras oficializar este miércoles la cancelación de la salida en Holanda, decidió «no sustituir las tres etapas iniciales, que iban a recorrer las regiones neerlandesas de Utrecht y Brabante Septentrional, y comenzar la ronda española con la etapa Irún–Alto de Arrasate» en Eibar, afirma un comunicado de los organizadores.

«Así se lo ha comunicado a la UCI con el objetivo de que el organismo responsable de la regulación del deporte ciclista pueda trabajar en la reorganización del calendario con la variable excepcional de una Vuelta de 20 días y no con los 23 inicialmente previstos», añade la nota.

Se trata de la primera vez que la Vuelta contará con menos de 21 etapas desde que en 1985 completara una carrera de 19 mangas.

«Es obvio que cuando uno diseña la carrera, no espera no tener que hacer cambios de esta magnitud, pero tenemos que ser sensibles con la situación actual y hemos de asumir que es muy complicado sustituir una salida oficial a estas alturas por toda la planificación institucional y logística que implica», dijo el director de La Vuelta, Javier Guillén, citado en el comunicado.

🇪🇸 #LaVuelta20 tendrá 18 etapas y arrancará en el País Vasco

🇬🇧 #LaVuelta20 will consist of 18 stages and will take off from the Basque Country

— La Vuelta (en casa 🏠) (@lavuelta) April 29, 2020