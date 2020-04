La UEFA adelanta el pago de 70 millones de euros a los clubes

abril 23, 2020 - 1:42 pm

La UEFA decidió este jueves adelantar el pago de 70 millones de euros a los clubes que liberaron jugadores para los partidos de la clasificación a la Eurocopa-2020, aplazada a 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

Estos pagos iban a realizarse cuando todos los partidos de la repesca para la competición se disputaran. Previstos en marzo, no se jugaron debido a la interrupción de las competiciones por la pandemia.

En total, en este pago anticipado y parcial 636 clubes recibirán sumas que van desde los 3.200 euros a los 630.000 euros, precisó la UEFA.

«Dados los desafíos a los que se enfrentan los clubes en el plano económico por la ausencia de ingresos debido a la interrupción de los partidos por el COVID-19, estos pagos se harán inmediatamente», señaló la UEFA, que este jueves celebró una reunión de su comité ejecutivo por videoconferencia.

Una suma total de al menos 200 millones de euros debe ser pagada a los clubes que liberan a los jugadores para la Eurocopa-2020, que se disputará en 2021, y su clasificación, así como para la Liga de Naciones.

Un primer pago de 50 millones de euros se realizará a los clubes que liberaron jugadores de los 39 equipos nacionales no implicados en la repesca.

Otra suma de 17,7 millones de euros irá para los clubes con jugadores que iban a participar en la repesca, en la que participarán 16 equipos. Estas eliminatorias estaban previstas en marzo y ahora se jugarán en otoño (boreal).

