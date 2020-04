La temporada 2020 de la Fórmula 1 comenzaría a puerta cerrada: El Mundial tendrá «entre 8 y 19 carreras»

abril 11, 2020 - 10:08 am

El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, ha señalado el mes de julio como la fecha más probable para iniciar la temporada 2020 del Mundial, aunque haya que hacerlo sin espectadores, y ha asegurado que en sus planes sigue contando con que se disputarán «entre 8 y 19 carreras» dependiendo de la evolución del coronavirus.

La pandemia ya ha obligado a suspender las nueve primeras citas del campeonato y ahora está en el aire el Gran Premio de Francia, planificado para el 28 de junio, aunque Brawn también se mostró pesimista con la cita gala.

«Si comenzáramos a principios de julio, podríamos hacer una temporada de 19 carreras. Es difícil. Sería tres carreras, fin de semana libre, tres carreras, fin de semana libre… Pero hemos analizado toda la logística», apuntó el ingeniero en declaraciones a Sky Sports que recoge Europa Press.

Respecto a la primera carrera que podría abrir el Mundial, se mostró «favorable a empezar en Europa», quizá el 5 de julio en Austria o el 19 en Inglaterra, aunque hubiera que competir «a puerta cerrada».

«Podríamos tener un ambiente muy cerrado donde los equipos lleguen en aviones charter, los canalizamos hacia el circuito y nos aseguramos de que todos estén testados y sanos. Que no hubiera riesgo para nadie y correr sin espectadores. No es una situación ideal, pero es mejor que no correr», valoró.

«Nos aseguraremos de que todos se sometan a pruebas medicas para que no exista un riesgo para nadie”, añadió.

Brawn subrayó que las carreras de F1 ayudarían a «mantener vivo el deporte» al tiempo que darían a millones de aficionados en casa un «gran impulso» en medio de esta gran crisis mundial, pero también insistió en que no tomarán riesgos si la situación no está plenamente controlada.

El directivo detalló que por el momento están considerando un campeonato de 18 o 19 carreras, iniciando en julio; pero si la situación lo amerita la temporada del 2020 podría extender hasta los primeros meses del 2021.

«Ocho carreras sería el mínimo (para disputar el campeonato) y podríamos lograr ocho carreras comenzando en octubre. Además estamos explorando la posibilidad de alargarnos hasta enero para terminar la temporada, aunque hay todo tipo de complicaciones con esa opción. Se disputarían entre 8 y 19 de carreras», acotó.

Para que un campeonato sea válido, los estatutos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) exigen un mínimo de ocho carreras, por lo que tienen hasta octubre para resolver el tema, ya que después de dicho mes se daría por cancelada la temporada.

De igual modo, indicó que los jefes y promotores están considerando Grandes Premios de dos días para aliviar la presión de un calendario comprimido y satisfacer la logística del evento.

Asimismo, confesó que aún están considerando a China para que albergue al Gran Prix de Shanghái, pese a que fue la zona cero de la pandemia del coronavirus, ya que meses atrás se determinó aplazarlo y no cancelarlo, como ocurrió con Mónaco y Australia.

Podemos tener algunas carreras de dos días para satisfacer las necesidades logísticas. China, por ejemplo, parece que probablemente será una carrera de dos días si seguimos adelante porque para llegar allí y escapar al próximo evento que estamos planeando”, sentenció Ross Brawn.

