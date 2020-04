La rumba con la TUSA que compartió Karol G (VIDEO)

View this post on Instagram

En medio de todo, estaba recordando el momento tan lindo de mi carrera que estaba viviendo y empecé a ver los videos que ustedes compartían, que me hacían muy feliz y que guardé en mi teléfono … 💜🌈✨ Que bonita sensación hoy saber que entre tantas cosas si escuchan esta canción tal vez sonrían (Cómo yo) y les traiga millones de recuerdos increíbles con personas que aman, que tal vez extrañan pero que en nombre de Dios que pronto volverán a ver🌹 Gracias!