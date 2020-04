La novia embarazada de Boris Johnson tiene coronavirus

abril 4, 2020 - 5:07 pm

Carrie Symonds, la novia de Boris Johnson, primer ministro británico, anunció el sábado que dio positivo para coronavirus. El anuncio llega unos días después de que Johnson que tiene coronavirus después de que su prometida Boris Johnson anunciara que también se había contagiado con el COVID-19.

Symonds, de 31 años, publicó un mensaje en Twitter el sábado en el que dice: ‘He pasado la semana pasada en la cama con los síntomas del coronavirus. No he necesitado hacerme la prueba y, después de siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy mejorando».

“Estar embarazada y tener Covid-19 es obviamente preocupante. Para otras mujeres embarazadas les digo que lean y sigan la guía más actualizada que yo encontré muy tranquilizadora”, añadió, junto a un link a un artículo del Colegio Real de Obstetricia y Ginecología británicos.

El prometido de Symonds, Boris Johnson anunció el viernes pasado que comenzaría su aislamiento al testarse tras detectar síntomas de coronavirus. Con todo, el premier británico debía terminar su cuarentena este viernes en Downing Street, pero en un mensaje de video confirmó que sigue teniendo una temperatura alta y, por lo tanto, permanecerá aislado.

«Aunque me siento mejor y he hecho mis siete días de aislamiento, por desgracia, todavía tengo uno de los síntomas, un síntoma menor: todavía tengo temperatura alta (…) Entonces, de acuerdo con el consejo del Gobierno, debo continuar con mi autoaislamiento hasta que desaparezca ese síntoma”, difundió sobre su estado de salud.

El sábado, en otro mensaje, Johnson instó a la gente a cumplir con las regulaciones durante el fin de semana y no dejarse tentar por el pronóstico del buen tiempo. “Creo que mucha gente comenzará a pensar que todo esto se está haciendo muy largo y preferirá salir, especialmente si tienen niños en el hogar, todos pueden estar sintiendo que se sienten un poco locos, y pueden verse tentados de salir, pasar el rato afuera y comenzar a romper las regulaciones. Pero te insto a que no hagas eso. Por favor, sigan las reglas”, expresó.

“El país ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio para retrasar la propagación del virus. Sigamos con esto ahora”, añadió.

Hace apenas cinco semanas Carrie había anunciado que esperaba un hijo de Johnson para el principio del verano británico, y también había confirmado que contraerían matrimonio.

El 29 de febrero, Symonds había compartido en su cuenta de Instagram una foto íntima de ella y del primer ministro con el mensaje: “Normalmente no publicaría este tipo de cosas aquí, pero quería que mis amigos se enteraran por mí. Muchos de ustedes ya lo saben, pero para quienes aún no, nos comprometimos a fines del año pasado … y tendremos un bebé que llegará a principios del verano”.

La fecha de su boda no se ha anunciado, pero si se concreta será la primera vez en al menos 250 años que un primer ministro en funciones contrae matrimonio estando en funciones.

Se supone que el primer ministro, de 55 años, tiene cinco hijos, aunque nunca confirmó el número exacto después de imponer una prohibición general de hablar sobre su familia. Este será el primer hijo nacido de su pareja de 31 años.

Johnson, quien se ha casado dos veces anteriormente, finalizó su divorcio con Marina Wheeler en febrero pasado. Mientras todavía estaba casado con la abogada Wheeler, comenzó a salir con la asesora de relaciones públicas de los Tory, Carrie Symonds, y se cree que la pareja ha mantenido una relación durante más de un año.

El 16 de marzo, el jefe médico Chris Whitty colocó a las mujeres embarazadas en un grupo vulnerable.

Las últimas cifras han demostrado que hay 41.903 casos confirmados de coronavirus en el Reino Unido con una cifra actual de muertes de 4.313.

Infobae