La NASCAR regresará el 17 de mayo en Carolina del Sur

abril 30, 2020 - 8:31 pm

La NASCAR anunció este jueves 30 de abril que reanudará su temporada sin público el 17 de mayo en el Darlington Raceway de Carolina del Sur, y que la Cup Series, su máxima categoría, realizará tres carreras más en un periodo de 10 días.

Así, la NASCAR se unió a la UFC como las primeras grandes organizaciones deportivas que han anunciado fechas específicas para su regreso desde que la pandemia de coronavirus paralizó la actividad en Estados Unidos a mediados de marzo.

“La NASCAR y sus equipos están entusiasmados y ansiosos por regresar a las carreras. Tienen un gran respeto por la responsabilidad que viene con el regreso de las competencias”, dijo Steve O’Donnell, vicepresidente ejecutivo y jefe de la oficina de desarrollo de carreras de la NASCAR.

“La NASCAR volverá en un ambiente que garantice la seguridad de nuestros competidores, autoridades y miembros de las comunidades locales”.

El calendario modificado de la NASCAR sólo abarca hasta mayo y contempla la realización de un par de carreras el miércoles. Con ello, satisfaría la súplica de los aficionados ansiosos por tener un deporte que seguir entre semana.

La primera carrera está programada para Darlington, en el autódromo “superspeedway” más antiguo de la NASCAR. Una segunda carrera se efectuaría en el circuito de 70 años con forma de óvalo tres días después.

