La «Mujer Maravilla» de artes marciales sometió a un acosador en Brasil

La luchadora Maria Ribeiro utiliza el apodo de «Mujer Maravilla» cuando se sube al octógono en cada combate de artes marciales mixtas, pero ahora en su Sinop natal en Brasil se lo van a llamar con más motivo.

Ribeiro se convirtió en una heroína real, al enfrentarse y retener a un acosador sexual que que cometió el error de molestarle a ella y a su cuñada a la salida de un supermercado.

Según ha relatado ella misma a Brave CF, la promotora para la que combate, todo sucedió cuando estaban saliendo con la compra y un hombre se plantó delante de ellas y les mostró sus genitales.

«Entreno en Curitiba (sur de Brasil), pero decidí volver a casa para ponerme en cuarentena con mi familia», declaró María. «Mi cuñada y yo nos estábamos preparando para ir a la tienda de comestibles cuando un hombre se bajó de su bicicleta y comenzó a exponerse, haciendo gestos».

En ese momento, pese a pedirle que se fueran, siguió acosándolas, y Ribeiro decidió ir a por él. «Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia y en mi vecindario hay muchos niños. Tener a este tipo suelto no era bueno. Lo alcancé y luché contra él y lo mantuve allí hasta que llegó la policía», cuenta, aunque no pudo hacer mucho, ya que al ser luchadora profesional no podía emplear toda su fuerza y capacidades.

«Intentó escapar, pero tenemos testigos», relata Ribeiro. «No puedo imaginar cuántas mujeres pasan por algo como esto a diario. Lo hice también por ellas. No me hubiese quedado en paz conmigo misma si no intentaba atraparlo. Al alcanzarlo, las mujeres de allí me empezaron a animar. He recibido cientos de mensajes dándome las gracias porque ese idiota no se escapase», relata.

La «Mujer Maravilla» ha tenidos dos peleas como profesional en artes marciales

Ribeiro es relativamente novata en el mundo de las artes marciales mixtas, y de momento sólo ha participado en dos combates profesionales, saldados con una victoria por KO y una derrota a los puntos.

The "Wonder Woman" Maria Ribeiro made a statement and shocked the world with a dominant performance back in BRAVE 20 in India. Catch her back in action on August 30th at BRAVE 25: Brazil. #BRAVECF25🇧🇷#MMA #BraveBrazil #BeloHrizonte #BH #MInasGerais #Brazil #MartialArts pic.twitter.com/4xthugRfkR — BRAVE Combat Federation (@bravemmaf) August 11, 2019

«Amo a la Mujer Maravilla porque es esa jefa que se hace cargo y eso es lo que hice en esa situación», sentenció. «Me gusta pensar que soy un poco como ella, y me sentí empoderada de poder ayudar a derribar a un criminal como lo hubiera hecho el personaje», comentó sobre su apodo de «Mujer Maravilla» en las artes marciales.

https://www.instagram.com/p/B_gD2QAAn3W/?utm_source=ig_web_copy_link

