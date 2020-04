La MLB reunió a 30 peloteros en una temporada virtual

abril 10, 2020 - 9:45 pm

Blake Snell, Juan Soto y Bo Bichette figuran entre los peloteros que comenzarán una peculiar temporada, en PlayStation, mientras la pandemia de coronavirus impide jugar béisbol en el mundo real.

Treinta peloteros de las Grandes Ligas, uno por cada equipo, accedieron a jugar una campaña regular en la modalidad de todos contra todos, utilizando el videojuego MLB The Show. La iniciativa surge en momentos en que se ha aplazado el comienzo de la temporada regular de las mayores por la emergencia de salud.

Snell, ganador del trofeo Cy Young con Tampa Bay, enfrentaba el viernes a Amir Garrett, relevista de Cincinnati, en el primer juego. El propio Snell difundía el duelo mediante su cuenta de Twitch.

Otros encuentros se transmitirían en esa misma plataforma o en YouTube. Robert Flores, el comentarista de MLB Networks, narraría los juegos.

El proyecto fue lanzado el viernes por las Grandes Ligas, el sindicato de peloteros y Sony Interactive Entertainment.

Los participantes abarcan un gran rango de edades. Hunter Pence, jardinero de San Francisco, tiene 36 años, mientras que el dominicano Fernando Tatis Jr., de San Diego, tiene 21.

Hay 11 peloteros elegidos para el Juego de Estrellas, incluido Josh Hader, de Milwaukee; Joey Gallo, de Texas, y Jeff McNeil, de los Mets de Nueva York.

“Veremos cómo lo hago”, dijo Gallo. “No soy terrible, pero tampoco sé con seguridad qué tan buenos son los demás”.

Gallo dijo que había tenido pocos problemas para realizar una transmisión de video mediante Twitch. Sin embargo, creía que las Grandes Ligas le enviarán equipo para mejorar su conexión.

