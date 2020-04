La madre de Pep Guardiola falleció a causa del coronavirus

abril 6, 2020 - 10:28 am

El Manchester City anunció que la madre de Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, falleció este lunes 6 de abril luego de ser diagnosticada con coronavirus y no poder superar los síntomas.

Los ciudadanos precisaron a través de su cuenta en Twitter que Dolors, de 82 años, residía en Manresa, un pueblo de Barcelona.

Además, el club inglés envió sus sinceras condolencias a Guardiola y su familia, afirmando que todas las instancias del Manchester City se encuentran «devastadas» ante la trágica noticia.

Sala contrajo la enfermedad hace unos días, información que no fue confirmada en ningún momento, y no pudo superar la deficiencia respiratoria que esta conlleva.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020