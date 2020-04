La Liga española aspira a volver a jugar el 29 de mayo o el 6 de junio

abril 7, 2020 - 9:30 pm

El presidente de la Liga española de futbol, Javier Tebas, apuntó este martes a que el campeonato pueda reanudarse el 29 de mayo o el 6 de junio, insistiendo en que no acabar la temporada «no es una opción».

«Los escenarios actuales que tenemos es poder empezar 28-29 de mayo, 6-7 de junio o 28 de junio», afirmó Tebas en una rueda de prensa telemática con la prensa internacional.

La Liga española se encuentra paralizada desde el 12 de marzo pasado debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que ha obligado a decretar el Estado de Alarma en España, con el país confinado para evitar la propagación del virus.

«Al tener coordinadas con UEFA las ligas de Europa, no sólo estamos pendientes de lo que ocurra en España, estamos pendientes de lo que ocurre al menos en once países más donde hay competiciones y hoy el trabajo de la UEFA, de las Ligas y de la ECA (Asociación Europea de Clubes) ha sido hacer calendarios para terminar todas las competiciones», afirmó Tebas.

El presidente de la Liga española contempló la posibilidad de que las competiciones europeas y ligas puedan «terminar en el mes de agosto», lo que llevaría a comprimir el calendario de la siguiente temporada, aunque rechazó que eso pueda llevar a cambios de formato de esos torneos.

En relación con los eventuales calendarios de juego tras la epidemia, el sindicato de jugadores AFE y la Federación Española de Fútbol llegaron este martes a un acuerdo por el que tendrá que haber al menos 72 horas entre partido y partido y se prevé pausas de hidratación para los encuentros en verano.

Con el fútbol congelado por la epidemia de coronavirus, Tebas insiste en que hay que finalizar la temporada. «Cancelar la temporada no es una opción que tengamos en la mesa», afirmó Tebas, que destacó las grandes pérdidas que contempla el fútbol en función de si no se puede jugar más, si se reanuda sin público o con público.

Un impacto de 1.000 millones

«En el caso de no jugar, el impacto económico, incluido el dinero que recibirían de competiciones europeas los equipos españoles, serían aproximadamente de 1.000 millones de euros por no volver a jugar», explicó Tebas.

Sería «300 millones de euros por jugar a puerta cerrada y unos 150 millones de euros jugando con público, el daño causado», añadió el presidente de la Liga.

Tebas también se refirió a los derechos de televisión que dejarían de percibir los clubes. «Tenemos cobrado casi el 90% de los derechos de este año, hablo en general, si no volviésemos a jugar tendríamos que devolver un 18%», dijo, alegando las cláusulas de confidencialidad de los contratos para no hablar de cifras.

Según la prensa española, la Liga podría dejar de ingresar cerca de 500 millones de euros por los derechos de televisión.

Respecto a la rebaja de los salarios de futbolistas, Tebas recordó que todos los actores del fútbol deben ayudar a paliar las pérdidas generadas por la paralización del fútbol. «De los 1.000 millones si no se jugase, o de la cantidad de jugar a puerta cerrada o con publico, el esfuerzo que se pide a los jugadores no llega al 43%, y no olvidemos que es por no ejercer la actividad o ejercerla mucho menos», consideró Tebas.

Según la prensa española, los futbolistas se niegan a asumir rebajas salariales más allá del 20% si no se reanuda la Liga.

En cambio, Tebas consideró que no habrá problemas para ampliar los contratos de jugadores más allá del 30 de junio, si hay que jugar en julio. «Yo creo que no va a ser complicado alargar esos contratos, no significa que va a ser fácil, pero creo que la voluntad de jugadores y de todos va a ser alargar esos contratos», concluyó Tebas.

