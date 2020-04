La Iglesia celebra 54 años de la elevación de la Arquidiócesis de Maracaibo

View this post on Instagram

Hoy 30 de Abril del Año del Señor 2020, celebramos 54 años de la elevación a la dignidad de Arquidiócesis, la Diócesis de Maracaibo. El día miércoles 28 de julio de 1897, S.S. el Papa León XIII, erige la Diócesis del Zulia. El 02 de enero de 1953 pasó a llamarse Diócesis de Maracaibo gracias a su S.S el Papa Pio XII. El sábado 30 de abril de 1966 mediante la Bula "Regimine Suscepto" es erigida la Arquidiócesis de Maracaibo por S.S. el Papa Pablo VI. Los actos de instalación de la nueva Arquidiócesis y de la entronización del primer arzobispo se realizaron el día Sábado 30 de Julio de 1966 en la Santa Iglesia Catedral de Maracaibo, nuevo Templo Metropolitano. De ella el 23 de julio de 1965 se creó la Diócesis de Cabimas; el 07 de julio de 1994, la Diócesis del Vigía San Carlos del Zulia; y el 17 de junio del 2011, la Diócesis de Machiques que era Vicariato Apostólico desde el 25 de mayo de 1943. El Primer Arzobispo fue Mons. Dr. Domingo Maximiliano Roa Pérez quien fue nombrado Obispo el 16 de enero 1961, luego Arzobispo en 1966 hasta el 23 de diciembre de 1992. La Arquidiócesis recibe a su segundo Arzobispo Mons. Ramón Ovidio Pérez Morales el 23 de diciembre de 1992 quien ejerce hasta el 05 de junio de 1999. Damos gracias al excelentísimo Mons. Tulio Manuel Chirivella Arzobispo de Barquisimeto quien aceptó gustoso ser Administrador Apostólico hasta la llegada del tercer Arzobispo Mons. Ubaldo Ramón Santana Sequera, el anuncio del nombramiento fue el 11 de nov del 2000 y tomo posesión el 13 de ene de 2001hasta el 24 de mayo del 2018. Actualmente Monseñor José Luis Azuaje Ayala desde el 24 de mayo del 2018 tomando posesión en julio del mismo año. La Arquidiócesis de Maracaibo cuenta con 67 parroquias, 8 zonas pastorales, un gran número de sacerdotes, religiosos y religiosas, su propio seminario, un extenso campo educativo y valiosos medios de comunicación social. Continuamos bajo el amparo de la Santísima Virgen María bajo la advocación de nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Patrona del Estado y de la Arquidiócesis, bajo la intercesión del mártir san Sebastián, patrono de la ciudad de Maracaibo y la mirada amorosa de nuestro amado Cristo Negro.