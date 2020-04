La Fórmula 1 hizo cibercarreras y recaudó más de $ 70 millones

abril 19, 2020 - 9:35 am

La Fórmula 1 lideró la recaudación de 72 mil 716 dólares para combatir la Covid-19 gracias a seis cibercarreras, disputadas en tres días y con la participación de varios pilotos de diferentes categorías, incluyendo por ejemplo la Fórmula 2 y la Fórmula 3 junto a la Fórmula E.

A través de la plataforma solidaria Tiltify, y bajo la etiqueta #RaceForTheWorld para promocionarse en redes sociales, la F1 impulsó esta competición virtual para recabar fondos que se destinarán al llamado Fondo de Respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque no se alcanzó el objetivo inicial de recaudar 100 mil dólares, estas seis cibercarreras formaron parte de la iniciativa ‘F1 Esports Virtual Grand Prix’ que aún desarrollan los organizadores del Campeonato del Mundo de F1 mientras dura la pandemia.

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren), así como el portero belga de futbol Thibaut Courtois, compitieron en #RaceForTheWorld e igualmente participarán el próximo domingo en la tercera cita del Mundial virtual de Fórmula 1.

