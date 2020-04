La Fórmula 1 arrancaría en julio en el Gran Premio de Austria sin público

abril 27, 2020 - 12:34 pm

El Gran Premio de Francia fue anulado y la Fórmula 1 anunció que prevé el inicio de la temporada de 2020 en Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg, del 3 al 5 de julio, probablemente «sin espectadores».

Este último anuncio llegó unos minutos después de que la carrera francesa informara de que la prueba en territorio galo, que debería haberse disputado en el circuito Paul Ricard de Le Castellet, había sido anulada y que el Gran Premio de Gran Bretaña comunicara que mantenía su disputa en Silverstone (Inglaterra) el 19 de julio, aunque a puerta cerrada.

«Planeamos un inicio de las carreras en Europa en julio, agosto y principios de septiembre, con la primera en Austria, el fin de semana del 3 al 5 de julio», anunció el presidente de la Fórmula 1, Chase Carey.

«En septiembre, octubre y noviembre, deberíamos correr en Eurasia, Asia y América, para terminar la temporada en el Golfo en diciembre con Baréin, antes de la tradicional final en Abu Dabi, tras haber realizado entre 15 y 18 carreras», añadió Carey. «Pensamos que estas primeras carreras se desarrollarán sin espectadores», explicó.

Un calendario retocado será anunciado «desde que sea posible». «Debemos todavía solucionar diversas cuestiones, como los procedimientos de entrada y de funcionamiento para las escuderías y nuestros patrocinadores en cada país», señaló el dirigente.

Las diez primeras carreras de la temporada, que debería haber comenzado en Melbourne el 15 de marzo, fueron anuladas (Australia, Mónaco, Francia) o aplazadas sine die (Baréin, Vietnam, China, Holanda, España, Azerbaiyán, Canadá). La tregua estival, normalmente en agosto, ha sido avanzada a los meses de marzo, abril y mayo.

