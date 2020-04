La final de la Liga de Campeones de África: la última suspensión en el fútbol

abril 18, 2020 - 4:52 pm

La final de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), así como la Copa de la Confederación, segunda competición continental de clubes, programadas en mayo, fueron aplazadas a una fecha por determinar debido a la pandemia de coronavirus, anunció la CAF este sábado 18 de abril.

«Las finales de la Copa de la Confederación y de la Liga de Campeones 2019/20 fueron suspendidas hasta nuevo orden», indicó en un comunicado la CAF.

La ciudad portuaria camerunesa de Douala había sido elegida para organizar la final de la Liga de Campeones el 29 de mayo en el nuevo estadio Japoma, de 50.000 plazas.

