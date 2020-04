La Eurocopa femenina se pospone para 2022

abril 23, 2020 - 3:55 pm

La Eurocopa femenina de fútbol, inicialmente prevista en 2021, fue aplazada a julio de 2022 para evitar una coincidencia con la masculina, que se debía disputar en 2020 y fue trasladada a 2021 debido a la pandemia del coronavirus, decidió este jueves la UEFA, confirmando a Inglaterra como organizadora.

El comité ejecutivo de la instancia, reunido este jueves en videoconferencia, «confirmó el aplazamiento de la Eurocopa femenina de 2021», que será disputada en Inglaterra del 6 al 31 de julio de 2022.

Está previsto utilizar «los mismos estadios que los decididos en un principio», añadió la UEFA.

A principios de abril, la confederación europea ya había aceptado el principio del aplazamiento de ese torneo, pero sin precisar las nuevas fechas.

«Cuando hemos debido decidir en urgencia el aplazamiento de la Eurocopa-2020 masculina (aplazada a 2021), teníamos en mente el impacto de esa decisión sobre la Eurocopa-2021 femenina», explicó el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, citado en un comunicado.

La última Eurocopa femenina, disputada en 2017, había sido ganada por Holanda, que jugaba en casa, tras derrotar en la final a Dinamarca.

