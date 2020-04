La Divina Pastora recorrerá este domingo las calles de Barquisimeto

View this post on Instagram

¡BANDERAS DE AMOR! Agamos un rosario en familia tengamos en las puertas de nuestros hogares banderines blancos para celebrar la resurrección del señor agamos un pequeño altar con la imagen de nuestra madre celestial y con su paso desde nuestras ventanas alsemos la bandera de nuestra querida patria Venezuela esto para pedir su intersecion ante su hijo Jesucristo para que se aleje esta peste de estás tierras #VisitaHistoricaDp #PastoraDealmas #MadredeAmor #divinapastora #barquisimeto #dp2020 #lara