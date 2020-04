La casa de papel: el reparto que te roba el corazón

abril 21, 2020 - 12:10 pm

La exitosa serie española “La casa de papel” creada por Álex Pina y producida por Atresmedia en colaboración con Vancouver Media, es hoy día un acierto en distintas plataformas digitales, sin embargo, la producción en sus inicios resulto un intento de éxito fallido.

Después de una asociación con Netflix, se presentan las dos primeras partes de la trama, el público recibe la serie y los productores dan en el clavo con la colaboración junto a Netflix, sin embargo, el proyecto no es posible sin los actores que protagonizan la historia, no solo se trata de los atracadores y quien está detrás del plan, sino también, de personajes secundarios que dan más sentido al guión.

Reparto de La casa de papel

El Profesor (Álvaro Morte)

Es el líder de la banda, representa un hombre intelectual y calculador del que poco se sabe, un personaje que por su aspecto físico no levanta sospechas, al no estar en la boca del lobo como los otros personajes, observa desde un punto de mando y desde allí realiza un trabajo de inteligencia para proteger a quienes hacen el trabajo sucio. Su nombre real es Sergio Maquina, paso su infancia y juventud leyendo y escuchando historias de atracos que su padre le contaba, el pensaba que todas estas historias eran ficticias, hasta que a su padre lo matan en el Banco Hispanoamericano a balazos, es cuando cae en cuenta que esas historias eran reales y esos atracos que le contaba los cometía el en realidad, el plan del asalto de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre de España fue ideado por su padre y ejecutado por el junto a la banda. Su plan real consiste en que los atracadores sean vistos como héroes para la población.

Lisboa (Itziar Ituño)

En los inicios de la serie figura como la inspectora del Cuerpo Nacional de Policías quien lleva la negociación en el caso de atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Raquel Murillo personaje responsable y determinado con una hija de 7 años llamada Paula, una madre con una enfermedad degenerativa y una pelea por la custodia de su pequeña, la inspectora toma el caso en donde sin saberlo encontraría el amor, pasado el primer atraco y tras varias negociaciones con El Profesor se enamora de él y en el segundo plan forma parte de la estrategia apodándose como Lisboa, permanece fuera del Banco Nacional de España para acompañar al Profesor en su plan de atraco.

Berlín (Pedro Alonso)

Medio hermano de El Profesor, jefe al mando al interior de la Fábrica de Moneda, es un ladrón de guante blanco especializado en el robo de joyas, Andrés de Fonollosa, sufre de una enfermedad degenerativa, su personaje como atracador tiene final en la segunda temporada donde es asesinado, pese a morir en esta temporada, sigue siendo el protagonista de la mayoría de los flashbacks de las dos siguientes temporadas. El personaje protagonizado por Pedro Alonso seria eliminado según el testimonio del productor Álex Pina en el documental “La casa de papel: el fenómeno”: “alguien me dijo que este personaje no encaja en nuestros tiempos, deberías sacarlo de la serie y le dije que no tenía intención de hacerlo porque la audiencia quiere que pasen cosas y no hay nada mejor que un villano con el que puedes empatizar”, se espera que este personaje ya no sea parte de la banda en la temporada cinco.

Tokio (Úrsula Corberó)

Es una de las atracadoras principales en el éxito mundial “la casa de papel”, un personaje que transmite firmeza, disposición y poca empatía, ingreso en el mundo del crimen con 14 años siguiendo a su novio de 28 años, obtuvo un empleo y se vio envuelta en varios atracos, desde el incidente donde murió su novio tiene orden de búsqueda y captura, en este punto aparece en su vida El Profesor para reclutarla a su banda de asaltantes. Silene Oliveira, es la primera pieza del grupo de ocho atracadores reunidos por El Profesor en la primera entrega de la serie, narra los detalles de la historia durante su desarrollo en voz en off, en las redes sociales de la productora Vancouver Media, el productor Álex Pina explico que en primera instancia no se tomó en cuenta la participación de este personaje para la voz en off sino, el profesor, sin embargo, la personalidad del mismo no concordaba con el objeto del personaje interpretado por Álvaro Monte. Tokio encuentra en la mente maestra detrás de los planes una figura paterna que no existió en su vida, durante la travesía se enamora de Rio (Miguel Herrán) con quien escapa al finalizar el primer atraco, durante el segundo plan Tokio se muestra firme en la idea de liderar la banda, hecho que logra y desde entonces la operación se complica, el personaje sufre, cae y se levanta en cada etapa de la trama.

Nairobi (Alba Flores)

El personaje mas aclamado por la audiencia, representa la simpatía, familiaridad, es una joven que sufrió una dura infancia y opto por ganarse la vida realizando falsificaciones. Ágata Jiménez, figura en el primer atraco como la encargada de imprimir el dinero para el grupo, tras ir a prisión, perdió la custodia de su hijo y con el dinero del atraco busca recuperarlo y refugiarse lejos, este niño es pieza clave en el segundo plan de El Profesor puesto que debido a la debilidad de Nairobi por su pequeño niño recibe un disparo en el pecho cerca del corazón, por este accidente su vida esta en peligro y Tokio quien es una de sus mejores amigas en el grupo intenta salvarla realizando una cirugía en pleno atraco, el duro proceso de recuperación debilita a la banda y el desenlace es fatal, los espectadores aseguran que la casa de papel no será igual sin el personaje favorito de la audiencia.

Arturo Román (Enrique Arce)

Mejor conocido como Arturito, rehén y director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se convierte en gurú de autoayuda y es el personaje mas despreciado por los espectadores, este personaje no sabe cuando parar y pone en riesgo la vida de los demás rehenes para intentar escapar de la banda de atracadores, en la primera parte de la serie sufre un duro golpe con el engaño de Mónica su amante con uno de lo atracadores, ella queda embarazada y se ve un Arturo que rechaza a su hijo y de repente lo acepta todo para arruinar la felicidad de Mónica y Denver. El creador de la casa de papel, Álex Pina, asegura en el documental “La casa de papel: el fenómeno” que el personaje de Arturito era indispensable para la trama puesto que “el personaje da mucho juego”, representa en si un humor negro lo que generaba en el espectador una mezcla de sentimientos, Pina agrego “Lo quieres matar, pero a la vez te ríes de él”.

Se espera que en la quinta parte de La casa de papel la acción sea el verdadero protagonista, el rumbo de la historia es incierto, pero en cada temporada se conoce más a fondo el propósito de cada personaje, a pesar de esto, Netflix agrega a su lista de éxitos no solo la casa de papel, sino también, un proyecto que busca esclarecer todas las dudas del espectador acerca de la producción y los errores cometidos durante las grabaciones con el documental “la casa de papel: el fenómeno”.

Lea también: Hasta 130 mil Soberanos piden por un CD de «La casa de papel»: Se venden «como pan caliente»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día