Juan Vené cargó contra Ronald Acuña Jr. y lo tildó de “analfabeta”

El periodista venezolano Juan Vené se volvió tendencia este miércoles a través de las redes sociales por publicar una columna llamada “La Carta desde el más allá” que le habría enviado Roberto Clemente al criollo Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta.

Bajo el pseudónimo de Roberto Clemente, gloria y leyenda del béisbol mundial, Vené dirigió una serie de polémicos comentarios sobre Acuña. A continuacion, la carta:

“La Carta desde el mas alla – De Roberto Clemente a Ronald Acuña”

Ronald…: Por si no lo sabes aún, y es que das la impresión de no saber nada, “perro caliente” en el beisbol quiere decir ser despreciable, no merecedor de vestir un uniforme de pelotero y menos en Grandes Ligas.

Para mí no eres eres eso ni cosa parecida, ya que afortunadamente no tengo que jugar ni a tu lado ni en el equipo contrario. ¡Gracias a Dios! En mi época hubo muy pocos como tú. Y ahora tampoco son muchos los que quieren ser tan irresponsables consigo mismos y ridículos ante los demás.

Cuando te paras a batear frente a un lanzador, ese que está sobre la lomita es un señor, merecedor de todo tu respeto. Puedes sacarle la pelota de jonrón o ser strikeout, de todas maneras no tienes por qué hacer algo que lo ofenda, como él tampoco en tu contra.

Lo que haces también te ofende a tí, pareces un analfabeta, y sin educación casera. Tus facultades para el beisbol no las estudiaste, las traes de nacimiento, pero no te autorizan a ser mal educado, abusador.

Tus ridiculeces desagradan a tus compañeros de equipo, a tu mánager, a tus coaches, y a los espectadores. Declaraste que te niegas a cambiar y que crees estás en lo correcto. Otra vez mal educado, torpe.

Respetando a la humanidad agradecerías a Dios las habilidades que te obsequió y su bondad al convertirte en multimillonario.

Si no lo hicieres, no serías merecedor ni de salir de tu casa, y menos aparecer ante un público en un espectáculo. Tampoco sigas haciendo señales de la Mara Salvatrucha cuando te hacen fotos. En este país eso podría ser fatal para tí. Yo se por qué te lo digo.

Ojalá cambies, aún cuando no quieras. Y esta carta no ha sido un regaño, ni un insulto, sino una consejera de quien, como tú, también vivió las delicias de las Grandes Ligas… Roberto.-

