José Pepe Mujica y los alcances del coronavirus: “Vamos a asistir a un mundo más pobre”

abril 28, 2020 - 5:25 pm

El ex presidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica se refirió a los alcances de la crisis generada por el coronavirus y señaló “así es la vida, portentosa, agresiva, y nos impone un dilema que está jaqueando al mundo entero. Estamos creando decisiones impensables hace pocos meses”. Así mismo, avizora mayor pobreza en el mundo.

Mujica dio una larga entrevista a radio Con Vos, donde expuso su mirada sobre los efectos políticos y sociales de la propagación del virus como un hecho que “refleja nuestras debilidades” y que “ha roto unos cuantos esquemas”.

Según Mujica, la incertidumbre es “el único problema que crece” y que “es claro” en la actual coyuntura. Y advirtió sobre las duras consecuencias económicas que traerá aparejada la coronacrisis: “Vamos a asistir a un mundo más pobre, con una pobreza que cae de súbito”.

“Se han roto unos cuántos esquemas. Veremos si somos capaces de sacar algunas conclusiones positivas”, sostuvo.

La cuarentena, la cárcel y el ‘abrazo a uno mismo’

Desde hace 40 días que Mujica no sale desde su casa a raíz de la pandemia. Consultado si hay algún tipo de comparación posible entre el aislamiento obligatorio y la cárcel, debido a su experiencia de detención ilegal de 12 años por la dictadura de Uruguay, el expresidente no dudó en advertir que son “situaciones distintas” y que, en la actualidad, se considera un privilegiado que “se pelea con las hormigas”.

“Los encierros que tenemos ahora son una risa, un divertimento. No se puede comparar, pero algún contacto tienen con la falta de relaciones, el no abrazo, la no sonrisa”, manifestó el ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, al ser consultado sobre el contraste con su cautiverio en el penal de Punta Carretas, de Montevideo.

Sin embargo, convocó a utilizar el aislamiento preventivo para que cada uno revise su historia. “Gastar un poco de ese tiempo que está sobrando para hablar con el que se lleva adentro, en un intento de recorrer el camino para conocerse uno mismo”, graficó.

“Si no puedes abrazarte con otro, intenta abrazarte contigo mismo, con tu historia y tu pasado. Tal vez así te encuentres con algunas reliquias”, reflexionó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Infobae