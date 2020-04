José Andrés 'Brujo' Martínez: de Cardonal Norte a la MLS

abril 19, 2020 - 12:05 pm

José Andrés Martínez es uno de los claros ejemplos dentro del deporte venezolano que confirman que el trabajo duro, la constancia y la disciplina pueden llevarte a la élite.

Nacido en Maracaibo el 7 de agosto de 1994 ‘El Brujo’, como es conocido por su talento con el esférico, debutó el pasado 8 de marzo con el Philadelphia Union de la MLS, pero pocos conocen el largo camino que el mediocampista tuvo que recorrer para cumplir sus sueños.

Sus primeros toques al balón los dio a los 7 años en la cancha de Cardonal Norte, un barrio con mucho fútbol en el que «todo niño que crece ahí quiere ser futbolista», explicó Martínez. Ahí tuvo como compañero de batallas a Yohandry Orozco, quien se convirtió en un apoyo incondicional para ‘El Brujo’.

En una entrevista con NAD, José Andrés compartió que las constantes ‘caimaneras’ en su barrio lo llevaron a jugar en el Centro Gallego de Maracaibo cuando tenía 13 años, ahí empezó a labrar su camino a lo que puede considerarse la élite del fútbol en América.

Sin titubear, ‘El Brujo’ aseguró que la pasión por el este deporte la sacó de su papá, quien no pudo surgir por problemas de documentos ya que es colombiano, pero «fue el quien me inspiró», reconoció.

Con 19 años ingresó en el equipo sub 20 del Zulia FC, club con el que quedó campeón en mencionada categoría, pero no todo iba a ser de colores alegres para el volante.

«En mi último año (en la sub 20) llegó un nuevo técnico y no iba a contar conmigo», esta noticia fue un balde de agua fría, pero Martínez no se rindió y emprendió su camino a Mérida para jugar seis meses con el equipo de ULA.

«Lo hice para no estar parado porque no tenía equipo», comentó sobre su aventura en territorio andino durante 2014, su papel en el conjunto merideño lo hizo llegar a JBL en 2015.

En su primer año con los marabinos ascendieron a la primera división, en la que se mantuvieron dos años hasta que el equipo descendió a finales de 2016.

Con la pérdida de categoría de JBL, el Zulia FC volvió a aparecer para incorporarlo al primer equipo en la temporada 2017.

Con el conjunto petrolero ganó la Copa Venezuela en 2018, un título que los llevó a la Copa Sudamericana, torneo que catapultó al ‘Brujo’ a la MLS gracias a sus actuaciones.

El primer contacto del Filadelfia Union fue tras el partido en Bolivia ante Nacional de Potosí, encuentro en que el zuliano asistió a Moya para marcar el único gol del partido, el cual adelantó a los negriazules en la eliminatoria.

El 16 de abril, día en que Zulia FC derrotó a Potosí en el «Pachencho», la alegría de la clasificación llegó con la noticia de que varios equipos buscaban ficharlo, pero era el Union quien llevaba la delantera.

Formadores clave en su evolución

Su arduo trabajo fue complementado con grandes entrenadores que formaron a un jugador que da todo de sí en cada partido.

Esos técnicos que orientaron su rumbo, son recordados por Martínez con cariño. «El primer entrenador que me ayudó fue Frank Flores junto a Pedro León, ambos me apoyaron en muchas cosas y gracias a ellos también soy en parte cómo soy», comentó.

Francesco Stifano también fue una pieza clave en su desarrollo futbolístico gracias al trabajo técnico que realizó con ‘El Brujo’. «Me trabajó muy bien tácticamente, porque era un desordenado jugando», destacó.

Aunque no solo fueron entrenadores. Sus compañeros de equipo y el propio Yohandry contribuyeron con sus consejos y su apoyo en la formación del ‘8’ de Filadelfia.

«A todos los jugadores con los que he compartido los admiro porque he tenido muchos compañeros a mi lado en los que me reflejo», explicó el zuliano.

Aunque recuerda con especial cariño a Evelio Hernández, su compañero en el mediocampo del petrolero. «Le agradezco cada minuto, cada partido y cada tiempo que me regaló», aseguró.

El dúo dinámico de la zona medular zuliana no solo compartía minutos en el campo, sino fuera de el ya que eran compañeros de habitación en las concentraciones.

«Siempre me ayudó mentalmente en la cancha, me decía que aprovechara cada momento del fútbol porque no dura mucho y lo hago cada día. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos», recordó Martínez sus conversaciones con el jugador oriundo de Yaracuy.

NAD contactó a Evelio Hernández, quien describió al ‘Brujo’ como «el vivo ejemplo de que si lo sueñas, lo deseas y lo trabajas con todas tus fuerzas puedes hacerlo realidad».

Una característica que, según Evelio, lo define dentro y fuera del campo. «Como vive, juega. Luchador».

Un sueño cumplido

Su llegada a Filadelfia se hizo oficial el 23 de diciembre de 2019, luego de dos temporadas, 78 partidos y dos goles con el Zulia FC, y se convirtió en el regalo de Navidad que todo niño con el sueño de jugar en la élite del fútbol quisiera recibir.

Su primera convocatoria fue en el primer partido de la temporada. El Union jugaba contra el FC Dallas como visitante, encuentro que finalizó con victoria local 2-0.

«Sabía que iba a estar convocado porque desde que llegué di todo de mí», aseguró. Martínez no ingresó ante Dallas, pero en la siguiente cita fue convocado; salió como titular y disputó 93 minutos al más alto nivel.

«El técnico me dio la oportunidad y respondí de la mejor manera», destacó el marabino.

El volante ‘5’ titular del equipo se lesionó, dando paso a José Andrés para sumar sus primeros minutos en la MLS ante el LAFC, un complicado partido que finalizó con 3-3 en el marcador, con ‘El Brujo’ entre los jugadores destacados.

Su mentalidad de darlo todo provocó un choque con un rival que propició un corte en la boca, pero la sangre que salía de su labio era su última preocupación. «En el partido solo pensaba en mi familia y toda la gente que me apoyaba en Venezuela y por eso lo di todo», confesó.

Su adaptación a Estados Unidos está siendo muy buena, según contó, en parte porque tiene a Aurélien Collin como compañero de equipo. El francés está casado con una criolla y adoptó la nacionalidad venezolana.

Los consejos de Collin facilitan la adaptación del ‘Brujo’ en su nuevo reto e incluso «dice que soy como el hijo de él», aseguró entre risas.

Ahora, ‘El Brujo’ Martínez confiesa que tiene el reto de cumplir su sueño Vinotinto, el cual ve cada día más cercano luego de haber sido preconvocado en octubre.

