James Story: EE. UU. no ha bloqueado el ingreso de gasolina para Venezuela, el país no tiene recursos para comprarla

abril 23, 2020 - 6:58 pm

El encargado de negocios de Estados Unidos, James Story, aseguró que su país no ha impedido el ingreso de gasolina a Venezuela.

“Arreaza y otros han dicho que hay un bloqueo de los Estados Unidos y no es verdad. No hay ningún barco de los Estados Unidos en el Caribe bloqueando la entrada de gasolina a Venezuela. El problema es que no hay dinero para comprar gasolina”, aseguró el vocero de la administración de Donald Trump.

Así mismo, considera que debido al precio del petróleo, de producción y la capacidad de refinar en Venezuela se presentarán dificultades para vender el petróleo por “meses o años”.

“Se tendría que tener un precio internacional superior 30 dólares el barril para tener un lucro positivo”, apuntó.

Resaltó que teniendo una capacidad instalada para refinar gasolina en Venezuela de 1 millón 300 mil barriles al día, en la actualidad, “debido a la corrupción y a la falta de mantenimiento”, ha bajado a 30 mil barriles.

Droga incautada

Story informó que “en los últimos días se han incautado 3 mil kilos de cocaína que salieron de Venezuela para Guatemala. Solamente desde el 1 de abril se han incautado 8 toneladas de drogas, por un valor de $165 millones”.

“No estoy diciendo que toda la droga sale de Venezuela”, acotó.

Por otra parte, señaló que la medida anunciada por Trump de prohibir la migración a ese país por 60 días, no afectará negativamente a los venezolanos que intentan modificar su estatus legal en territorio estadounidense.

Finalmente, ratificó el apoyo al pueblo venezolano en lo que respecta a la ayuda humanitaria.

#23Abr James Story, encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela: Arreaza y otros han dicho que hay un bloqueo de los Estados Unidos y no es verdad. No hay ningún barco de los Estados Unidos en el Caribe bloqueando la entrada de gasolina a Venezuela. #LEV junto a @dereckb #TVV pic.twitter.com/306Y1iotGZ — TVV Noticias (@TVVnoticias) April 23, 2020

#23Abr James Story, encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, considera que debido a la situación que afronta la industria petrolera venezolana, el país se vería en dificultades para vender el petróleo por “meses o años” #LEV junto a @dereckb en #TVV por #TVVNoticias pic.twitter.com/8TWdWPVKLB — TVV Noticias (@TVVnoticias) April 23, 2020

#23Abr James Story, encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela: En los últimos días hemos incautado 3 mil kilos de cocaína que salieron de Venezuela para Guatemala. Solamente desde el 1 de abril se han incautado 8 toneladas de drogas, por un valor de $165 millones. #TVV pic.twitter.com/qCqN2UC9Z0 — TVV Noticias (@TVVnoticias) April 23, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / F. Reyes

Con información de TVV Noticias