Islas Galápagos: Dos muertos, 86 contagiados y poca capacidad para asistir a más casos

Islas Galápagos, provincia de Ecuador, donde viven unas 30.000 personas mantiene en preocupación a residentes y a las autoridades, pues ya se cuentan 86 casos de covid-19 y dos fallecimientos.

Allí, pese a que el acceso se restringió fuertemente el pasado 17 de marzo, la cifra sigue creciendo y temen que empeoren.

“Estamos actuando de manera preventiva en todo lo que podamos”, afirma Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Parte de esta prevención consiste en exigir una prueba de covid-19 con resultado negativo a los residentes que quieran regresar.

“Estamos actuando de una manera muy restrictiva y rigurosa, lo que quizá nos ha permitido obtener la respuesta que tenemos en este momento, en el que no hay una curva alta de casos críticos ni de emergencia”, aseguró.

Los infectados en Galápagos presentan un bajo índice de hospitalización, dijo Wray a BBC Mundo en una llamada telefónica. La mayoría ni siquiera está en tierra firme: 48 son tripulantes del crucero Celebrity Flora. Uno de los fallecidos también trabajaba allí, como confirmó la compañía.

La preocupación está también en los residentes del archipiélago quienes aseguraron a BBC Mundo que si continúan infectándose será un caos total porque, según ellos, no cuentan con hospitales de cuidados intensivos ni tienen la maquinaria para poder atender más casos.

Muchos galapagueños quedaron varados en Guayaquil y Wray insiste en que el retorno de estas personas se hará de manera controlada y pausada, teniendo en cuenta criterios como si hay niños separados de sus padres, mujeres embarazadas o precariedad económica. Todos deberán ser testeados antes del viaje.

Wray le manifestó a la BBC Mundo en la entrevista que de llevar de regreso a las personas al archipiélago no va ser un proceso tan fácil. Wray no quiere dar una estimación de cuánto durará el proceso, pero sí admite que no va a ser “inmediato”. “Podríamos hacerlo [traer a los 3.400 que están fuera]… Galápagos manejaba un ingreso de entre 1.000 y 1.500 personas diarias… Podríamos hacerlo en dos días, pero sería el colapso absoluto de nuestro sistema de salud”, explicó.

Hasta antes de la pandemia, ninguno de los hospitales de las islas Galápagos contaba con una unidad de cuidados intensivos (UCI). Cuando la salud de los pacientes empeora, se les traslada al primer hospital del Ecuador continental donde haya una cama disponible.

El coronavirus ha obligado a esta pequeña provincia a equiparse a toda velocidad. “Estamos avanzando contrarreloj”, asegura Wray, cuya meta es alcanzar las 20 camas de UCI. De momento, han conseguido cuatro.

También afirmó que se ha contratado a personal especializado en cuidados intensivos para los próximos tres meses y que, gracias a donaciones privadas, ahora tienen nueve ventiladores.

Pero el impacto sanitario no es lo único preocupante respecto a la pandemia en las islas. “El otro aspecto complejo es lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria en Galápagos”, afirmó Wray. “Nosotros tenemos una alta dependencia de productos importados del continente”.

La oferta de alimentos se está viendo afectada por la caída de la actividad económica: más del 75% de la economía de la provincia depende del turismo y, con el confinamiento, este se ha paralizado.

Wray asegura que esto ha hecho que haya menos dinero circulando por las islas y que, por tanto, cada vez cueste más llenar los barcos que traen alimentos desde el continente.

Si bien las autoridades trabajan con agricultores, ganaderos y pescadores para intentar “garantizar y fortalecer nuestras redes de producción local de alimentos”, el político admite que, al menos los dos primeros, son sectores muy pequeños.

