INFIDELIDAD de un periodista queda revelada en video llamada: La amante sale desnuda en la cámara (Video)

abril 26, 2020

La infidelidad de un periodista quedó revelada en una video transmisión donde se cruza desnuda en la pantalla la amante, cuenta el portal de noticias «https://majadahondamagazin.es/»

Alfonso Merlos, novio de Marta López, pillado en directo con una joven semidesnuda”; “El error de Alfonso Merlos: aparece una joven en ropa interior en su casa en un directo (y no es Marta López)”. Los titulares de la prensa se agolpan por la inoportuna conexión en directo que el periodista Alfonso Merlos hizo desde su casa. Y en la revista “Semana”, la propia Marta López, “tras pillar en directo a Alfonso Merlos con una mujer semidesnuda” declara: «Es una situación muy desagradable. Sé quién es»:

Marta López y Alfonso Merlos pasaban el coronavirus en Las Rozas y Boadilla

“El novio de la ex concursante de ‘GH’ estaba participando en una entrevista cuando una mujer en ropa interior ha aparecido en plano”, señala la revista “Lecturas”, que recuerda que “la relación de Marta López y Alfonso Merlos podría hacer aguas después de que apareciera una mujer en ropa interior durante una conexión en directo de él. En concreto, el novio de la ex concursante de Gran Hermano estaba participando en una emisión en directo en YouTube en la que hablaba con el periodista Javier Negre sobre cuestiones políticas cuando todos los espectadores pudieron presenciar cómo una joven semidesnuda se paseaba por el fondo del plano con una taza de café en las manos. Y no solo una vez, sino que esto ocurre durante varias ocasiones en los casi 80 minutos que dura la conexión”, señala la revista.

En “El Español” aclaran que “quien por el momento no ha hecho ningún tipo de declaración es la misteriosa joven que aparece en el vídeo de Alfonso Merlos. Según había confirmado Marta hace unas semanas, la pareja estaba pasando por separado el confinamiento por la crisis del coronavirus. Mientras que ella se encuentra junto a sus tres hijos en la urbanización de Las Rozas, él está en su casa de Boadilla del Monte. “Lo estoy echando mucho de menos”, aseguraba entonces la ex concursante de ‘GH’ en clara referencia a la distancia que los separaba en estos duros momentos. “Después de que su novio, Alfonso Merlos, haya sido visto en una emisión en directo con una joven en ropa interior, Marta López ha hablado con “Semana”. «Él no tiene ningún hijo ni ninguna hija», precisa a la periodista Alina Varela.

