IMPACTANTES declaraciones de Quico asombran al mundo

abril 22, 2020 - 10:33 am



Carlos Villagrán, mejor conocido en el mundo entero por su personaje de Kiko o Quico en El Chavo del 8, ofreció declaraciones impactantes a los medios sobre su parecer en cuanto al Coronavirus. El actor comediante niega la pandemia y aporta una nueva teoría conspirativa sobre el hecho que mantiene al mundo inmovilizado.

Joserandazzopeyro de Galicia-España en su cuenta de IG ha señalado: «El actor mexicano, Carlos Villagrán, más conocido como «Kiko», su personaje en el famoso programa «El Chavo del 8», sorprendió con una inquietante teoría sobre la pandemia. «A mí me parece un engaño lo que están haciendo en el mundo. No existe el Covid-19». Pero eso no fue todo lo que dijo el famoso comediante, también expresó que «después de encerrarnos, pues ellos empezaron a poner antenas para el 5G, que llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuelas, en todo y satélites a baja altura de más de 6 mil satélites. Entonces quieren hacer una red para el 2030, para controlar lo que se llama la población mundial. Es un culto que lo lleva la masonería y Bill Gates está detrás de todo esto y mucha gente detrás de él», sostuvo.»