Guerra afirma que quisiera ver a altos cargos del Gobierno «haciendo política en minoría»

Abro hilo Sobre el contenido de la entrevista con Vladimir Villegas. 1. Recomiendo ver la e entrevista completa y no una parte de ella para formarse una mejor idea de mi planteamiento. 2. Desde el 4 de febrero de 1992 he estado en desacuerdo con el proyecto chavistas.

3. A mi Chávez nunca me cautivó con su discurso primero usando a Bolívar y menos cuando se declara socialista. 4. Desde que salí de mi cargo en el BCV he enfrentado al régimen en todos los terrenos desde la pluma y la calle. 5. Gané las elecciones en un circuito que era chavista

9. La propuesta de un Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional la apoyo tal cual la expuso @jguaido 10. Hemos construido una mayoría pero ésta no es para hacer tierra arrasada sino para gobernar y pacificar al pais. 11. No creo en la venganza si en la justicia

12. Por eso a Maduro, Cabello, Rodríguez los queremos derrotar en las urnas electorales no con cadáveres en las urnas. 13. Ellos me odian a mi pero yo no los odio a ellos. Estamos en las antípodas ideológicas. 14. Quiero un pais equitativo, para todos por igual. He dicho.

