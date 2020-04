Guanipa: Se asignarán recursos a los diputados para su gestión, pero el monto no están definido

abril 23, 2020 - 10:15 pm

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, al ser consultado sobre un supuesto aporte de 5 mil dólares que recibirán los parlamentarios de oposición, dado a conocer en una publicación de la agencia AP, señaló que en el seno de la Asamblea Nacional está previsto discutir un aporte para cada diputado, cuyo monto no está definido y que llevará los debidos controles para su adecuada utilización.

«Lo que entiendo es que se ha conversado en dar un aporte al diputado una cantidad para el funcionamiento de su gestión como diputado, para su seguridad, para tener una infraestructura básica para funcionar. El diputado tendrá que informar en qué utiliza dichos recursos”, dijo Guanipa, al ser entrevistado por el medio digital Politiks.

Así mismo, recordó que los diputados no han cobrado durante estos casi cinco años de gestión parlamentaria, «ni les han preguntado cómo mantienen a sus familias, ni cómo se trasladan a Caracas».

«El monto es algo que no manejo. Cualquier discusión puede hacerse, porque ese es un dinero que no se ha causado, que no ha entrado y que no se ha invertido en nada”, agregó.

«Esperemos que se defina cuál es el monto, prefiero ser cauto y esperar a que se discuta en el seno de la Asamblea Nacional», dijo el parlamentario.

«Hay que tener cuidado con el monto. No te puedo decir que mi caso es un caso extremo de necesidad en la Asamblea Nacional, pero sí te puedo dar testimonio de diputados que han tenido dificultades personales y con sus familias y no tenido la posibilidad de cobrar por su labor parlamentaria. Ningún extremo es bueno: ni un sueldo impensable, pero tampoco el sueldo actual que es cero», explicó Juan Pablo Guanipa.

Noticia al Día / F. Reyes

Con información de Politiks