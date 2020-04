Guaidó: Este es el momento de ponerle fin a la crisis del Zulia

View this post on Instagram

Hace un año visitamos el #Zulia, uno de los estados más afectados por la desidia, la corrupción y la discriminación de la dictadura. _ Después del apagón nacional de marzo, #Zulia y todo el interior del país ha padecido una tragedia sin precedentes, siendo el reflejo de una catástrofe que advertimos podría extenderse en todo el país. _ Un país petrolero sin combustible y sin gas suficiente, racionamientos eléctricos de horas por ausencia de mantenimiento e inversión, falta de agua en medio de una pandemia donde la principal medida preventiva es lavarse las manos y la ansiedad de no conseguir alimento o no poder comprarlos. _ Este es el momento de ponerle fin al martirio del Zulia y el de todo un país que sueña con progreso y libertad. _ Esto solo será posible conformando el Gobierno de Emergencia Nacional que nos permita recibir e implementar la ayuda que podemos conseguir del mundo. _ Hoy enviamos nuestro abrazo fraterno al pueblo zuliano y a todas nuestras regiones cuya esperanza y espíritu de lucha no se ha quebrantado a pesar de tanto deterioro ejercido por la dictadura. _ Saldremos de esto, tenemos las alternativas, tenemos cómo lograrlo. _ #VenzuelaEstáEnNuestrasManos