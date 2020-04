GNB controla al milímetro distribución de gasolina en Miranda

abril 27, 2020 - 4:23 pm

En el municipio Miranda del estado Zulia pareciera que la cuarentena establecida por el avasayante Covid-19, no ha detenido el normal desenvolvimiento de los habitantes de esa zona debido a un ordenado control que mantiene la GNB en el suministro de combustible y en materia de seguridad.

Tras un recorrido por ese pintoresco municipio de la Costa Oriental del Lago, se apreció una gran tranquilidad en la población.

En una breve parada en la estación de servicio Haticos, observamos como un capitán de apellido Ortega Salas, mantenía controlado el suministro de combustible a los sectores priorizados, entre estos los pescadores, trabajadores de la salud, distribuidores de alimentos, agua, cuerpos de seguridad y otros entes que necesitan movilidad para mantener en pie los servicios basicos

En una corta conversación con el atareado capitán Ortega Salas, quien no apartaba sus ojos del orden que con rigurosidad ha establecido, dijo que su empeño es hacer cumplir los lineamientos que le han ordenado sus superiores y el ejecutivo nacional y no es otro que hacer que el buen desenvolvimiento de esa zona se mantenga.

Explicó que se han hecho censos para darle combustible a los productores, pescadores y transportistas de agua. Todo ello para evitar irregularidades y en tal sentido establecio un canal de comunicacion a través del número 0414-1395525 para que las personas denuncien cualquier acto de corrupcion.

Dijo estar atento a cualquier acto irregular que tenga que ver con la venta irregular de gasolina y no escatimarán esfuerzos para castigar con todo el peso de la ley

a quienes pretendan lucrarse na costa de las necesidades del pueblo.

Siguiendo el recorrido por Los Puertos de Altagracia se vio a la población en su diaria rutina. Pareciera que allí se hubiese detenido el tiempo. Algunos lugareños manifestaron que afortunadamente no han sabido de ningún caso de coronavirus en ese sector y comentaron que a diferencia de otros lugares, allí todavía reina la calma y el orden.