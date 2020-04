Gabriela Coronado Miss Earth 2019 acusa a Prince Julio Cesar de proxeneta (+Video)

abril 28, 2020 - 6:16 pm

A través de un video la ahora destituida de su corona como Miss Earth 2019, Gabriela Coronado, da detalles sobre lo que hay más allá de la organización.

La destitución de Gabriela Coronado como Miss Earth 2019 fue el detonante para que las exmiss soltara prenda de lo que se esconde detrás de la organización. A través de un video publicado en sus redes sociales acusó al organizador de estar vinculado a escándalos y proposiciones “indecentes”.

“A ti Prince Julio Cesar un hombre en el que creí y respeté profundamente a pesar que durante años te han reconocido como un gran proxeneta que has estado vinculado en varios escándalos los cuales no me incumben mencionar, pero que en privado y fuera de cámaras una vez me propusiste trabajar indecentemente.. no te permitiré que vengas a darme lecciones de decencia y que quieras exagerar un hecho de por sí grave para manchar mi imagen cuando mis valores y mis principios y todo lo que soy no se lo debo a la organización, vienen de mi casa Julio y sabes que no son negociables no soy una santa, pero ni siquiera carro tengo para justificar esto”, acusó Gabriela Coronado en su comunicado.

Criticó que Prince Julio Cesar no se haya acercado a mostrarle empatía durante su retención por violar la cuarentena y ser detenida al tiempo que criticó las declaraciones de este en un programa de Globovisión.

“Los que me conocen sabe que soy una mujer totalmente frontal y que no ando con rodeos así que puedo aceptar perfectamente la decisión del Miss Venezuela Tierra en suspender mi título y cerrar las relaciones personales conmigo, pero lo que no voy a tolerar es que se escuden en que soy una persona que atenta contra los valores y la moral de una organización que ya su reputación viene manchada con escándalos desde hace mucho tiempo”, agregó Gabriela Coronado.

Precisó que enfrenta su error, pero que no se quedará callada ante lo que considera una injusticia. “Si debo ofrecer una disculpa es a ustedes, a mis familiares a mis seres queridos, y a mi país Venezuela. Mi error fue reunirme con amistades a escuchar música en un momento delicado y sé que no estuvo bien, gracias a todos los que se preocuparon por mí, solo debo decirles que estoy bien, sana y en casa aprendiendo la lección; conciencia y prudencia es mi conclusión ante todo esto, quédense en casa y cuiden de ustedes y de los suyos, los amo, Gabriela Coronado”, finalizó.

Tras la destitución de Gabriela Coronado será Mariángel Tovar, quien ocupaba el segundo lugar del cuadro final con el título de Miss Earth Water 2019, quien la sustituirá.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día