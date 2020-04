Federer dice que es el momento de fusionar la ATP y la WTA

abril 22, 2020 - 4:34 pm

Roger Federer propuso este miércoles la fusión entre la ATP y la WTA, los circuitos profesionales del tenis masculino y femenino, una idea apoyada por Rafael Nadal y otras figuras de ese deporte.

«Me preguntaba… ¿soy el único en pensar que ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino se unan y formen uno único», se preguntaba en su cuenta de Twitter el suizo, que aclaró que su visión es la de tener un único organismo dirigente.

«No hablo de fusionar las competiciones en la pista, sino de fusionar las dos instancias dirigentes (ATP y WTA) del tenis profesional masculino y femenino», explicó Federer, el tenista que ha conquistado más torneos de Grand Slam masculinos que nadie (20).

«Es demasiado confuso para los aficionados cuando hay diferentes sistemas de ranking, diferentes logos, diferentes sitios web, diferentes categorías de torneos», argumentó.

Federer, de 38 años, dijo que esta unión «probablemente debería haber sucedido hace mucho tiempo» y afirmó que la irrupción de la pandemia de COVID-19, que ha paralizado el tenis y el resto de los deportes, puede ser el momento propicio para llevarla a la práctica.

«Tal vez ahora es realmente el momento. Son tiempos difíciles en todos los deportes y podemos salir de esto con 2 organismos debilitados o 1 organismo más fuerte», alentó.

La expansión global del nuevo coronavirus ha trastocado el calendario tenístico de 2020, forzando la suspensión de los torneos de la ATP y WTA desde marzo sin que se sepa cuándo se podrá volver a las canchas. El emblemático torneo de Wimbledon tuvo que ser cancelado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y Roland Garros fue aplazado de mayo a septiembre.

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours….

— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020