Faustino Asprilla le amargó una noche de Champions al Barça

Los aficionados al fútbol recuerdan al colombiano Faustino Asprilla (Tulúa, 9-11-1969) por su presencia con la selección de su país en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 98, y por algunas de sus grandes tardes en el fútbol europeo defendiendo las camisetas del Parma italiano y del Newcastle inglés, equipo con el que amargó una noche de Champions al Barcelona celebrando un triplete (3-2).

Aquel potente delantero que en septiembre de 1997 pasó por encima del Barça de Van Gaal tiene ahora su propia marca de preservativos, que ha puesto al servicio de los colombianos para hacer más llevadera y segura la lucha contra el coronavirus, reseñó el portal español ABC.

Ese Newcastle-Barcelona se disputó el 17 de septiembre de 1997 en un Saint James Park abarrotado de público. Asprilla marcaba dos goles antes del descanso, el primero de ellos de penalti, y firmaba el triplete en el inicio del segundo acto.

El conjunto de Van Gaal maquillaba el resultado con las dianas de Luis Enrique y Figo en la recta final (3-2), pero terminaba perdiendo un partido en el que el colombiano acabó como héroe.

Igual que en Newcastle recuerdan a Asprilla por aquella actuación ante el Barcelona, en Argentina tampoco se olvidan de un jugador que en 1993 fue protagonista de una noche histórica para el fútbol colombiano.

Con él en el césped, su selección aplastó en el Monumental (0-5) al combinado entrenado del Coco Basile en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos. Un partido que disparó su fama en su país, donde ahora triunfa como empresario de profilácticos.

Compañero entre otros de referentes cafeteros como Carlos Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón o Leonel Álvarez, el «Tino Asprilla», un delantero hábil, potente y goleador, acabó convirtiéndose en una de las cabezas visibles de una de las grandes generaciones del fútbol colombiano.

Un gran futbolista al que sus excesos verbales nunca han abandonado, llegando incluso a lanzar un feroz ataque al Real Madrid tras un partido de Champions ante el Bayern.

Personaje peculiar, la polémica siempre rodeó al «Tino» Asprilla durante su etapa de futbolista, en la que se hizo famoso por sus goles, pero también por las sonadas fiestas que organizaba a sus compañeros.

En 2007, ya retirado, sorprendió a Colombia al aparecer desnudo en una sesión fotográfica para una conocida revista. Años después, incluso una productora le ofreció la posibilidad de actuar en películas porno, ofrecimiento que finalmente acabó rechazando.

Rehusó ser protagonista de películas para adultos, pero en 2016 no se negó a tener su propia marca de preservativos, «Condones Tino», que ha intentado promocionar en plena lucha contra el coronavirus.

Al exfutbolista colombiano convertido ahora en empresario no se le ha ocurrido otra cosa que promocionar sus profilácticos a través de su cuenta de Twitter afirmando que donaría 100.000 unidades durante la cuarentena por el coronavirus «porque de pronto llenarse de hijos con este virus no da».

“Aquí me quedaron en mi casa muchísimos condones y quiero que me ayuden a gastarlos, porque a mí me queda muy complicado gastarlos todos”, añadió el polémico exjugador.

