Familias maracaiberas celebran el Domingo de Ramos desde casa

abril 5, 2020 - 10:31 am

La celebración a la Semana Mayor, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo dio inicio este domingo. Es por ello, que a pesar de la cuarentena que atraviesa el país por el Covid-19, las familias maracaiberas no quisieron dejar de lado la tradición de la bendición de las palmas que simbolizan la bienvenida de Cristo a Jerusalén.

Con cruces echas de palmas, hojas y flores recogidas desde casa, los fieles escucharon la misa de bendición a través de la radio y televisión, para luego colocarlas en la entrada de sus hogares.

«No hay que olvidarse de Dios en estos tiempos, debemos pedirle por la cura del mundo. Apesar de no poder ir a la iglesia, yo no he querido pasar por alto este momento que es tradición para toda mi familia. Escucharé la palabra por la televisión», dijo Ingrid Delgado, quien con un Cristo y varias hojas en forma de corazones simbolizó su Domingo de Ramos.

Las iglesias han hecho la invitación a todas las personas de convertir los hogares en santuarios de oración para conmemorar esta semana sagrada.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ivanovy Bracho

Noticia al Día