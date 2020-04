Falta poco que llegue Sofía, la hija de Capriles

abril 6, 2020 - 5:25 pm

El dirigente político, ex alcalde y ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonski está a poco tiempo de ser papá. En su cuenta de IG ha posteado una foto de la futura mamá en la cama de una clínica.

«Y acá vamos, en las manos de Dios, nuestra Santa Madre Virgen Del Valle y un extraordinario equipo médico. Esperándote Sofi y esta foto para el recuerdo @valeriavalle Hoy con Dios, mañana con Dios, siempre con Dios!».

Como pueden ver la niña se llamará Sofía y sus padres están que no caben de la felicidad.