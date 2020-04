Falleció el beisbolista zuliano Faustino Zabala

abril 19, 2020 - 9:31 pm

El ex receptor de Cardenales de Lara Faustino Zabala murió la tarde de este domingo 19 de abril del 2o20 en la ciudad de Barquisimeto, a sus 72 años.

Diversos usuarios informaron por las redes sociales que la gloria deportiva falleció alrededor de las 6:00 pm, a causa de un infarto.

Zabala jugó durante 15 temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), diez de ellas con los pájaros rojos. El zuliano tenía un gran brazo, para sacar a los corredores en las almohadillas.

El cátcher, con tan solo 18 años, fue miembro del primer equipo crepuscular en la temporada 65-66 hasta la 1975-76, cuando fue cambiado a los Tigres de Aragua.

A sus 32 años colgó lo spikes el oriundo de Cabimas, aunque antes de eso se tituló campeón de la LVBP con los felinos (75-76) frente a su exquipo en siete juegos.

A lo largo de su carrera en el circuito rentado, tuvo promedio de .240, con 612 hits, 35 fueron jonrones, con 263 empujadas y 198 anotadas en 758 juegos disputados. En el béisbol organizado, jugó hasta Triple A con un equipo filial de Bravos de Atlanta, y también vio acción en la pelota mexicana.

A Faustino Zabala lo desalojaron de su apartamento

Después de cuatro años viviendo en la Villa Bolivariana de Barquisimeto, Faustino Zabala fue desalojado de su apartamento en diciembre del 2019 por la actual directiva de Fundela a pesar de estar enfermo, porque presuntamente ya no poda subir ni mucho menos bajar escaleras.

«En la Villa están desalojando a varios deportistas estrellas del estado, me imagino que es porque no le estoy generando ningún beneficio al gobierno», dijo Zabala en ese momento tras ser sacado arbitrariamente de su hogar por los entes gubernamentales. “De la noche a la mañana me dijeron que tenía 72 horas para abandonar el apartamento”, agregó.

«Vivía arrimado en la sede de las Glorias Deportivas y no tenia ni un colchón, los medicamentos y la alimentación también fueron un tormento para el estos últimos meses» indicó uno de los vecinos, según NoticiasBarquisimeto.

Cardenales y Tigres se pronunciaron por sus cuentas de Twitter, y lamentaron la pronta partida de Faustino Zabala.

Cardenales BBC lamenta informar el fallecimiento de Faustino Zabala, a sus 72 años, en la ciudad de Barquisimeto. Fue receptor de Lara por 10 temporadas y miembro de nuestro primer equipo en la @LVBP_Oficial, en la 65-66. ¡Paz a su alma y consuelo para sus más cercanos! — Cardenales de Lara (@CardenalesDice) April 20, 2020

