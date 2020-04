Fallece el jugador de NHL Colby Cave tras hemorragia cerebral

abril 11, 2020 - 8:19 pm

Colby Cave, jugador canadiense de hockey sobre hielo del equipo Edmonton Oilers de la NHL, falleció este sábado 11 de abril a la edad de 25 años, debido a una hemorragia cerebral, informan medios locales.

Cave estaba en coma inducido en la UCI del Hospital Sunnybrook de Toronto. el jueves después de que los médicos extrajeron un quiste coloide que estaba causando el sangrado.

«Es muy triste compartir la noticia de que Colby falleció temprano esta mañana», dijo su familia en un comunicado en el sitio web de los Oilers. «Agradecemos a todos por sus oraciones durante este momento difícil».

Rest in peace, Colby Cave. 🖤 https://t.co/oHBUdNAGII

Su esposa, Emily, había dicho el jueves que, debido a restricciones por el nuevo coronavirus, la familia no había podido visitar a Cave en el hospital.

La leyenda de la NHL, Wayne Gretzky escribió en Twitter: «Era un jugador de hockey maravilloso con un futuro brillante, pero una persona aún mejor. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Emily y toda su familia».

En cuatro temporadas de la NHL con los Oilers y Boston Bruins, Colby Cave anotó cuatro goles e hizo cinco asistencias en 67 juegos.

Today we mourn the passing of @EdmontonOilers forward, Colby Cave.

More: https://t.co/zfzRpkPP0g pic.twitter.com/1Y2nEalwnz

— NHL (@NHL) April 11, 2020