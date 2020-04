Esthefany Kolman, Chica Polar que si sabe lo que vale una foto

abril 3, 2020 - 6:17 pm

Chica Polar 2020, conductora del programa de TV «Lo actual», Esthefany Kolman, es una mujer espectacularmente bella. Destaca también el alto concepto que tiene de la fotografía sobre lo cual opina en su cuenta de IG:

Si piensas que las fotos no son importantes, espera a que sean lo único que te quede…

Me gusta tomar fotos de todo lo que hago, lo que me llena o me hace feliz en el momento, porque disfruto verlo después cuando tengo tiempo libre para pensar y recordar esos ratos…

Siempre pienso en la gente que dice que no le gusta que le saquen fotos o que no le importa no tener fotografías de algún momento por muy tonto que sea… si hay algo especial de una foto, es que son instantes que no pueden cambiar y que no volverán a repetirse jamás, por muy parecida que sea la situación

La gente cambia y el tiempo pasa, las fotos no.

Esta cuarentena me tiene profunda, adiós.